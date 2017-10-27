Экс-полицейские из Братска получили условные сроки за приобретение наркотиков

Источник: РИА "Новости"

Подозреваемые были задержаны в мае 2017 года. Одному из них предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, второму — в пособничестве в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

«Один из полицейских обратился к коллеге, чтобы купить у него наркотик для личного употребления. Последний приобрел гашиш у неизвестного лица и передал мужчине», — говорится в сообщении.