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17:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-полицейские из Братска получили условные сроки за приобретение наркотиков

Бывшие сотрудники полиции осуждены на 4 и 3,5 года условно за приобретение наркотиков в крупном размере. Соответствующий вердикт вынес суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Братского городского суда.

Источник: РИА "Новости"

Подозреваемые были задержаны в мае 2017 года. Одному из них предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, второму — в пособничестве в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

«Один из полицейских обратился к коллеге, чтобы купить у него наркотик для личного употребления. Последний приобрел гашиш у неизвестного лица и передал мужчине», — говорится в сообщении.

Подсудимые вину признали. Одному из полицейских назначено наказание сроком на 4 года условно. Второму сотруднику — 3,5 года условно.

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