Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День восстания против России стал праздником в Киргизии - СМИ
В любви к мучному обвинили гены
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию после неудачной драки - СМИ
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
13:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Копейскую мэрию оцепили бойцы спецслужб

КОПЕЙСК, 27 октября, ФедералПресс. Жителей Копейска встревожило появление силовиков в здании администрации городского округа. Очевидцы заявили, что из администрации и находящегося поблизости МФЦ даже эвакуировали людей, передает корреспондент «ФедералПресс».

По сообщениям очевидцев, люди в спецформе и касках подъехали к зданию администрации Копейского городского округа около полудня. Из мэрии быстро эвакуировали работников и посетителей. Вывели людей и из находящегося поблизости многофункционального центра.

«27 октября, в 12 часов 12 минут диспетчеру ЕДДС поступил сигнал от неизвестного мужчины о том, что через несколько минут в здании администрации Копейского городского округа будет захват заложников. Незамедлительно была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Сотрудниками полиции и Росгвардии было оцеплено здание. В 12 часов 20 минут на место прибыла следственно оперативная группа ОМВД по городу Копейску, которая обследовала здание администрации. Подозрительных предметов и посторонних лиц не обнаружено. В 12 часов 45 минут сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места и продолжили работу», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

В мэрии также уточнили, что таким образом были проведены учения копейских силовиков.

Напомним, в сентябре и начале октября в Челябинске и Копейскке прошли массовые эвакуации работников и посетителей различных ведомств, торговых комплексов, образовательных учреждений. Поводом послужили анонимные звонки, в которых сообщалось о наличии взрывных устройств или подозрительных предметов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Депутаты: в Тюмени нет проблем в межнациональных отношениях
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь