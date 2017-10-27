Копейскую мэрию оцепили бойцы спецслужб

По сообщениям очевидцев, люди в спецформе и касках подъехали к зданию администрации Копейского городского округа около полудня. Из мэрии быстро эвакуировали работников и посетителей. Вывели людей и из находящегося поблизости многофункционального центра.

«27 октября, в 12 часов 12 минут диспетчеру ЕДДС поступил сигнал от неизвестного мужчины о том, что через несколько минут в здании администрации Копейского городского округа будет захват заложников. Незамедлительно была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Сотрудниками полиции и Росгвардии было оцеплено здание. В 12 часов 20 минут на место прибыла следственно оперативная группа ОМВД по городу Копейску, которая обследовала здание администрации. Подозрительных предметов и посторонних лиц не обнаружено. В 12 часов 45 минут сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места и продолжили работу», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.