Копейскую мэрию оцепили бойцы спецслужб

По сообщениям очевидцев, люди в спецформе и касках подъехали к зданию администрации Копейского городского округа около полудня. Из мэрии быстро эвакуировали работников и посетителей. Вывели людей и из находящегося поблизости многофункционального центра.
«27 октября, в 12 часов 12 минут диспетчеру ЕДДС поступил сигнал от неизвестного мужчины о том, что через несколько минут в здании администрации Копейского городского округа будет захват заложников. Незамедлительно была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Сотрудниками полиции и Росгвардии было оцеплено здание. В 12 часов 20 минут на место прибыла следственно оперативная группа ОМВД по городу Копейску, которая обследовала здание администрации. Подозрительных предметов и посторонних лиц не обнаружено. В 12 часов 45 минут сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места и продолжили работу», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.
В мэрии также уточнили, что таким образом были проведены учения копейских силовиков.
Напомним, в сентябре и начале октября в Челябинске и Копейскке прошли массовые эвакуации работников и посетителей различных ведомств, торговых комплексов, образовательных учреждений. Поводом послужили анонимные звонки, в которых сообщалось о наличии взрывных устройств или подозрительных предметов.