ГИБДД предупреждает: 2 ВАЗа попали в смертельное ДТП из-за снегопада под Копейском
Погода не располагает к поездкам. Водителей просят поберечь себя и авто.
Погода не располагает к поездкам. Водителей просят поберечь себя и авто.
Сотрудники ГИБДД просят южноуральских водителей воздержаться от поездок
Сегодня, 27 октября, ночью на 11 км автодороги Челябинск — Октябрьское ВАЗ-21140 занесло, и водитель в условиях снегопада потерял контроль над управлением. Машина вылетела на встречку, прямо в лоб ВАЗ-2107. В результате столкновения погиб пассажир «14-ой», а водители и пассажиры были госпитализированы.
«27 октября в Челябинской области во второй половине дня ожидается сильный снегопад. Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — говорится в сообщении.
В течение суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица. На автодорогах отмечаются снежные заносы, движение транспорта затруднено. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.