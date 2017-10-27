ГИБДД предупреждает: 2 ВАЗа попали в смертельное ДТП из-за снегопада под Копейском

Сотрудники ГИБДД просят южноуральских водителей воздержаться от поездок из-за сильных снегопадов — минувшая ночь унесла жизнь пассажира одного из ВАЗов, столкнувшихся в Копейске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 27 октября, ночью на 11 км автодороги Челябинск — Октябрьское ВАЗ-21140 занесло, и водитель в условиях снегопада потерял контроль над управлением. Машина вылетела на встречку, прямо в лоб ВАЗ-2107. В результате столкновения погиб пассажир «14-ой», а водители и пассажиры были госпитализированы.

«27 октября в Челябинской области во второй половине дня ожидается сильный снегопад. Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — говорится в сообщении.