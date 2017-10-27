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13:29 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД предупреждает: 2 ВАЗа попали в смертельное ДТП из-за снегопада под Копейском

Погода не располагает к поездкам. Водителей просят поберечь себя и авто.

Сотрудники ГИБДД просят южноуральских водителей воздержаться от поездок из-за сильных снегопадов — минувшая ночь унесла жизнь пассажира одного из ВАЗов, столкнувшихся в Копейске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 27 октября, ночью на 11 км автодороги Челябинск — Октябрьское ВАЗ-21140 занесло, и водитель в условиях снегопада потерял контроль над управлением. Машина вылетела на встречку, прямо в лоб ВАЗ-2107. В результате столкновения погиб пассажир «14-ой», а водители и пассажиры были госпитализированы.

«27 октября в Челябинской области во второй половине дня ожидается сильный снегопад. Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — говорится в сообщении.

В течение суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица. На автодорогах отмечаются снежные заносы, движение транспорта затруднено. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

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