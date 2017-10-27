Ещё один медовый вор появился в Башкирии

В Янаульском районе полицейские задержали подозреваемого в краже улья и костюма пчеловода. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.74-летний местный жителя, который занимается пчеловодством, сообщил в полицию 26 октября о краже. Пенсионер решил съездить на дачу, чтобы проведать ульи. Подъезжая к своему домику, он увидел, как с территории его хозяйства выехал неизвестный автомобиль.

Подобравшись ближе, сельчанин понял, что некто вытащил из садового домика улей, костюм пчеловода и хотел их забрать. Хозяин пасеки вспугнул злоумышленника и тот скрылся, побросав все на землю. На место происшествия прибыла оперативная группа.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 51-летний местный житель, который тоже является пчеловодом. Мужчина признался в совершенном и рассказал, что хотел без денег увеличить количество своих пчелосемей.