Ещё один медовый вор появился в Башкирии
На этот раз пытались украсть улей и костюм пчеловода.
На этот раз пытались украсть улей и костюм пчеловода.
В Янаульском районе полицейские задержали подозреваемого в краже улья и костюма пчеловода. Об этом сообщает
Подобравшись ближе, сельчанин понял, что некто вытащил из садового домика улей, костюм пчеловода и хотел их забрать. Хозяин пасеки вспугнул злоумышленника и тот скрылся, побросав все на землю. На место происшествия прибыла оперативная группа.
Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 51-летний местный житель, который тоже является пчеловодом. Мужчина признался в совершенном и рассказал, что хотел без денег увеличить количество своих пчелосемей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Напомним, недавно МВД Башкирии сообщало, что полицейские Кугарчинского района раскрыли кражу мёда по горячим следам. Виновным оказался 40-летний местный житель. Он украл соты, чтобы закусывать алкоголь. Об этом пошутил Иван Ургант в своей программе.