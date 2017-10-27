В Краснодаре автомобиль выезжал с тротуара и наехал пешеходу на ногу
В Краснодаре полиция проверяет обстоятельства конфликта между автомобилистом и пешеходами.
В Краснодаре полиция проверяет обстоятельства конфликта между автомобилистом и пешеходами.
Руководитель
По предварительным данным, вечером на пересечении улиц Мира и Октябрьской возник конфликт между пешеходами и водителем иномарки. Одна сторона утверждала, что автомобиль, выезжая с тротуара, наехал мужчине на ногу. Водитель же утверждал, что его машину повредили.
Машина стояла с нарушениями ПДД на пешеходной зоне. Прохожие вызвали наряд ДПС, чтобы зафиксировать это. Коноваленко отметил, что прохожие, помимо того, что сообщили в полицию, стали наносить удары по иномарке.
В отношении водителя составили административные протоколы о нарушении ПДД. По факту повреждения автомобиля проводится проверка.