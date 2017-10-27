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15:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре автомобиль выезжал с тротуара и наехал пешеходу на ногу

В Краснодаре полиция проверяет обстоятельства конфликта между автомобилистом и пешеходами.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что инцидент произошел 25 октября около 16:00.

По предварительным данным, вечером на пересечении улиц Мира и Октябрьской возник конфликт между пешеходами и водителем иномарки. Одна сторона утверждала, что автомобиль, выезжая с тротуара, наехал мужчине на ногу. Водитель же утверждал, что его машину повредили.

Машина стояла с нарушениями ПДД на пешеходной зоне. Прохожие вызвали наряд ДПС, чтобы зафиксировать это. Коноваленко отметил, что прохожие, помимо того, что сообщили в полицию, стали наносить удары по иномарке.

В отношении водителя составили административные протоколы о нарушении ПДД. По факту повреждения автомобиля проводится проверка.

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