В Краснодаре автомобиль выезжал с тротуара и наехал пешеходу на ногу

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что инцидент произошел 25 октября около 16:00.

По предварительным данным, вечером на пересечении улиц Мира и Октябрьской возник конфликт между пешеходами и водителем иномарки. Одна сторона утверждала, что автомобиль, выезжая с тротуара, наехал мужчине на ногу. Водитель же утверждал, что его машину повредили.

Машина стояла с нарушениями ПДД на пешеходной зоне. Прохожие вызвали наряд ДПС, чтобы зафиксировать это. Коноваленко отметил, что прохожие, помимо того, что сообщили в полицию, стали наносить удары по иномарке.

В отношении водителя составили административные протоколы о нарушении ПДД. По факту повреждения автомобиля проводится проверка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bat270kn7h9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Продолжаем анализировать инцидент у судебного департамента, где ГИБДД штрафовала припаркованных на тротуаре. Это видео, снятое нарушителем. Из него понятно, что водитель отлично видит, что едет по тротуару, что он видит пешеходов и намеренно направляет на них автомобиль, вместо того, чтобы прекратить движение. При этом ещё и по телефону болтает. Полная версия этого видео также в нашем телеграм-канале (ссылка в профиле). ⠀ Нам, в принципе, очевидно, что водитель видел инспектора ГИБДД и пытался скрыться от него. Понятно, что пешеходы были агрессивны и пришли показать принципиальность борьбы за закон. Но вот что двигало водителем? Не разумнее было отсидеться в кафе, дождавшись отъезда инспектора? Или даже допустить эвакуацию машины и потом спокойно её забрать? Откуда это желание публичного конфликта и смелость нарушать ПДД, давить людей на глазах полицейского? #ЧПКраснодар #ТротуарыКраснодара #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T15:45:36+00:00">Окт 26 2017 в 8:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.