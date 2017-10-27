Убийца сторожа из Пинского района осужден на 19 лет колонии

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Происшествие случилось в деревне Любель. Утром 10 июня учредитель частного торгового предприятия обнаружил в офисном здании тело сторожа с ранениями шеи и грудной клетки. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 139 УК (убийство) и ч.3 ст. 207 УК (разбой), в дальнейшем они объединены в одном производстве. В ходе следствия было установлено, что преступление совершил житель Пинска 1978 года рождения.

В ночь с 9 на 10 июня злоумышленник пришел на работу к потерпевшему. Ударил его ножом в грудь и дважды ранил в шею. От полученных травм сторож скончался на месте происшествия. После чего убийца похитил из офисного здания металлический сейф с находившимися в нем не менее Br3 тыс.