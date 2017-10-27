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13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Убийца сторожа из Пинского района осужден на 19 лет колонии

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд вынес приговор в отношении пинчанина, убившего ради наживы сторожа, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

Источник: БЕЛТА

Происшествие случилось в деревне Любель. Утром 10 июня учредитель частного торгового предприятия обнаружил в офисном здании тело сторожа с ранениями шеи и грудной клетки. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 139 УК (убийство) и ч.3 ст. 207 УК (разбой), в дальнейшем они объединены в одном производстве. В ходе следствия было установлено, что преступление совершил житель Пинска 1978 года рождения.

В ночь с 9 на 10 июня злоумышленник пришел на работу к потерпевшему. Ударил его ножом в грудь и дважды ранил в шею. От полученных травм сторож скончался на месте происшествия. После чего убийца похитил из офисного здания металлический сейф с находившимися в нем не менее Br3 тыс.

Брестский областной суд сегодня вынес обвиняемому приговор. Мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колоний в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

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