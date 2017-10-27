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13:32 (мск), источник: Югополис

В Сочи вооружённый мужчина захватил квартиру с заложницей

В Сочи в доме № 51 на улице Тимирязева произошёл вооружённый захват квартиры в многоэтажном доме, сообщает местный ресурс «Макс портал».

Источник: Югополис

По словам очевидцев, вечером 26 октября в квартиру, находящуюся в цокольном этаже, ворвался мужчина, вооружённый ножами, захватил женщину, которая арендовала эту жилплощадь, и устроил там дебош. Он продержал её всю ночь, потом отпустил.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь. В ходе переговоров захватчик выдвигал различные требования. Например, он потребовал, чтобы к нему пропустили его друзей, что и было сделано.

В настоящее время переговоры продолжаются.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «Югополису» пока не прокомментировали это сообщение, сказав, что информация уточняется.

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