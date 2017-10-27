В Сочи вооружённый мужчина захватил квартиру с заложницей
В Сочи в доме № 51 на улице Тимирязева произошёл вооружённый захват квартиры в многоэтажном доме, сообщает местный ресурс «Макс портал».
В Сочи в доме № 51 на улице Тимирязева произошёл вооружённый захват квартиры в многоэтажном доме, сообщает местный ресурс «Макс портал».
По словам очевидцев, вечером 26 октября в квартиру, находящуюся в цокольном этаже, ворвался мужчина, вооружённый ножами, захватил женщину, которая арендовала эту жилплощадь, и устроил там дебош. Он продержал её всю ночь, потом отпустил.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь. В ходе переговоров захватчик выдвигал различные требования. Например, он потребовал, чтобы к нему пропустили его друзей, что и было сделано.
В настоящее время переговоры продолжаются.
В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «Югополису» пока не прокомментировали это сообщение, сказав, что информация уточняется.