В Сочи вооружённый мужчина захватил квартиру с заложницей

Источник: Югополис

По словам очевидцев, вечером 26 октября в квартиру, находящуюся в цокольном этаже, ворвался мужчина, вооружённый ножами, захватил женщину, которая арендовала эту жилплощадь, и устроил там дебош. Он продержал её всю ночь, потом отпустил.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь. В ходе переговоров захватчик выдвигал различные требования. Например, он потребовал, чтобы к нему пропустили его друзей, что и было сделано.

В настоящее время переговоры продолжаются.