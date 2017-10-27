В пригороде Кишинева произошло страшное ДТП со смертельным исходом

Источник: Actualitati.md

Серьезные травмы, не совместимые с жизнью, получил 30-летний водитель Опеля. Мужчина в возрасте 26 лет, находившийся за рулем Форда был доставлен в больницу.

Очевидцы утверждают, что один из участников ДТП двигался крайне быстро.