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15:22 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева произошло страшное ДТП со смертельным исходом

Нынешним утром, на дороге между Будештами и Крузештами столкнулись две иномарки Опель и Форд. Из-за силы столкновения один из водителей не выжил.

Источник: Actualitati.md

Серьезные травмы, не совместимые с жизнью, получил 30-летний водитель Опеля. Мужчина в возрасте 26 лет, находившийся за рулем Форда был доставлен в больницу.

Очевидцы утверждают, что один из участников ДТП двигался крайне быстро.

За последние три дня в Молдове произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибло и еще 10 получило ранения разной степени тяжести.

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