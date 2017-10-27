В пригороде Кишинева произошло страшное ДТП со смертельным исходом
Нынешним утром, на дороге между Будештами и Крузештами столкнулись две иномарки Опель и Форд.
Нынешним утром, на дороге между Будештами и Крузештами столкнулись две иномарки Опель и Форд.
Серьезные травмы, не совместимые с жизнью, получил 30-летний водитель Опеля. Мужчина в возрасте 26 лет, находившийся за рулем Форда был доставлен в больницу.
Очевидцы утверждают, что один из участников ДТП двигался крайне быстро.
За последние три дня в Молдове произошло 12