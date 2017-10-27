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13:58 (мск), источник: Новости Перми

В Перми бездомный мужчина набросился с ножом на прохожих

В полицию Кировского района города из больницы поступило сообщение о госпитализированных 33-летнем мужчине и 28-летней девушке с ножевыми ранениями. По факту случившегося началась проверка.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, вечером на остановке «Победы» по улице Ласьвинская на мужчину и женщину напал неизвестный с ножом. В результате они были ранены.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли улики, установили свидетеля и опросили его. В итоге нападавший был найден. Ранее судимый за тяжкое преступление 60-летний бездомный мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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