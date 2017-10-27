В Перми бездомный мужчина набросился с ножом на прохожих

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, вечером на остановке «Победы» по улице Ласьвинская на мужчину и женщину напал неизвестный с ножом. В результате они были ранены.



Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли улики, установили свидетеля и опросили его. В итоге нападавший был найден. Ранее судимый за тяжкое преступление 60-летний бездомный мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.