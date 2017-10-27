В Омске экстренно эвакуировали школу

Многие люди, выбравшие жизнь без насилия и в рамках моральных норм, давно мечтали о том, чтобы жить в комфортных условиях в среде единомышленников. Так что внутренними правилами посёлка будет запрещено выращивать животных и птиц ради употребления в пищу и эксплуатации, также в посёлке будет запрещен алкоголь. У будущего эко-посёлка существует своя страница в социальной сети Вконтакте. На ней можно получить информацию не только о самом проекте, но пообщаться с другими единомышленниками и посмотреть видео и фото. Также получить ответы на различные вопросы не только о том, как добраться до Тихомирово, но и о том, какие рядом находятся ближайшие населенные пункты, о возможности покупок продуктов в магазинах, обучении детей и многом другом.