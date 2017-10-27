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13:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске экстренно эвакуировали школу

В городе эвакуировали учеников школы № 142, которая находится по адресу ул. Харьковская, 21.

Снимок с места происшествия появился в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Как видно по фото, на месте происшествия работает машина омского МЧС. Однако получить оперативный комментарий о происходящем в ведомстве не удалось.

Возможно, причиной эвакуации из школы стала пожарная тревога, настоящая или ложная.

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