В Омске экстренно эвакуировали школу
В городе эвакуировали учеников школы № 142, которая находится по адресу ул. Харьковская, 21.
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В городе эвакуировали учеников школы № 142, которая находится по адресу ул. Харьковская, 21.
Снимок с места происшествия появился в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Как видно по фото, на месте происшествия работает машина омского МЧС. Однако получить оперативный комментарий о происходящем в ведомстве не удалось.
Возможно, причиной эвакуации из школы стала пожарная тревога, настоящая или ложная.