В Москве белорус во время селфи на крыше упал и погиб

Полтора года назад гомельчанин Виталий с девушкой отправились в путешествие. Жили в Санкт-Петербурге, а последние пять месяцев — в Крыму. Планировали поездку в Китай, уже делали визы. А на днях они приехали в Москву, пишетTUT.BY.