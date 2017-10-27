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13:41 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Москве белорус во время селфи на крыше упал и погиб

Молодой парень из Беларуси погиб во вторник, 24 октября. Поднялся на крышу пятиэтажки на Пресненском валу в Москве, чтобы сделать селфи и сорвался. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Полтора года назад гомельчанин Виталий с девушкой отправились в путешествие. Жили в Санкт-Петербурге, а последние пять месяцев — в Крыму. Планировали поездку в Китай, уже делали визы. А на днях они приехали в Москву, пишетTUT.BY.

Парню было 27 лет. В Гомеле он работал промышленным альпинистом, занимался роупджампингом. Любил снимать экстремальное видео. В родном городе остались мама и младший брат. Родственники выехали в столицу России. О произошедшем им сообщила девушка.

Друзья собирают деньги, чтобы доставить тело Виталия на родину.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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