В Москве белорус во время селфи на крыше упал и погиб
Молодой парень из Беларуси погиб во вторник, 24 октября. Поднялся на крышу пятиэтажки на Пресненском валу в Москве, чтобы сделать селфи и сорвался. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Молодой парень из Беларуси погиб во вторник, 24 октября. Поднялся на крышу пятиэтажки на Пресненском валу в Москве, чтобы сделать селфи и сорвался. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Полтора года назад гомельчанин Виталий с девушкой отправились в путешествие. Жили в
Парню было 27 лет. В Гомеле он работал промышленным альпинистом, занимался роупджампингом. Любил снимать экстремальное видео. В родном городе остались мама и младший брат. Родственники выехали в столицу России. О произошедшем им сообщила девушка.
Друзья собирают деньги, чтобы доставить тело Виталия на родину.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.