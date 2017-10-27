Цыбко пожаловался общественникам на условия содержание в камере
Осужденный за взятки Константин Цыбко жалуется на содержание в камере и боится, что его могут отравить. А по СИЗО пошел слух, что он сидит за изнасилование.
Осужденный за взятки Константин Цыбко жалуется на содержание в камере и боится, что его могут отравить. А по СИЗО пошел слух, что он сидит за изнасилование.
Бывшего сенатора в СИЗО № 1 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Визит состоялся накануне отправки Константина Цыбко обратно в изолятор Златоуста. Осужденного за взятки
«Когда меня поместили в камеру, в ней не было стула, был сломан стол. К тому же, электропроводка оголена. Спасибо руководству изолятора, все починили за четыре часа. Камера размером семь метров, нас сидит двое в ней. Камера должна быть не меньше 8 метров. Маленькая камера, я уже в ней уже лоб разбил», — пожаловался Цыбко.
Как выяснили общественники, камера даже меньших размеров — 6 метров 60 сантиметров.
«Это является нарушением статьи 23 Федерального закона, а именно, норма санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере 4-х квадратных метров», — сообщили в
Санузел, по словам Цыбко, находится в неисправном состоянии. Его сокамерник дважды в день с помощью вантуза прочищает чашу, но нечистоты все равно не уходят.
«В нарушение пункта 12 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, санитарная установка в камере не достаточна для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности», — сообщили в
Цыбко также добавил, что боится, что
«В моем деле содержатся адреса, все имущество,
Кроме того, по словам Цыбко, в изоляторе Златоуста его обвинили в изнасиловании. Якобы он сидит за то, что надругался над девушкой.
«Мне предлагали спрятаться, пересидеть, но я потребовал разборок. Я не ел несколько дней, потому что баландеры все златоустовские. Я боялся, что меня могут отравить», — рассказал Цыбко.
Кроме того, по словам Цыбко его водили в душ после туберкулезных больных. Арестанты предупредили его, чтобы он не ходил после них мыться.
Константин Цыбко передал Уполномоченному по правам человека в Челябинской области письменное обращение с просьбой провести стационарное медицинское обследование в учреждении ЛПУ-3 Челябинска (обследование МРТ), письменное согласие на разглашение врачебной тайны и просьбу о содержании его в следственном изоляторе № 1.
«Все будут знать, что меня содержат в пыточных условиях. И Вячеслав Фетисов, и Светлана Журова. И они будут писать запросы о том, что сенатор Цыбко содержался в шестиметровой камере изолятора. Я на следующем заседании в суде заявлю это все», — добавил Коснтантин Цыбко.
По итогам посещения ФКУ СИЗО-1 Уполномоченным по правам человека в Челябинской области в адрес руководства ГУФСИН России по Челябинской области направлено заключение с рекомендацией устранить нарушения действующего международного и российского законодательства. А именно, камеру № 6 необходимо закрыть, вывести оттуда осужденных, в связи с установленной санитарной нормой сделать ее одноместной и отремонтировать санузел.
Напомним, Озерский городской суд под председательством судьи Галины Лисиной признал Цыбко виновным в получении взяток на 21 миллион рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 70 миллионов рублей. Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года после освобождения. Своей вины
Его адвокаты подали апелляционную жалобу. Ее рассмотрение продолжиться в областном суде 8 ноября.