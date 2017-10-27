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14:12 (мск), источник: "Российская газета"

Омский СК проверит сведения о наказании мытьем унитазов в детсаду

В Омске следователи проверят достоверность сообщений СМИ о том, что в детском саду № 91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальне.

Как рассказали «РГ» в региональном СУ СК, о странных наказаниях, которым якобы подвергали малыша, сообщила в паблике «ЧП Омск» его сестра.

— Сведения будут всесторонне проверены. Действиям воспитателей дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — заверили в ведомстве.

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