Омский СК проверит сведения о наказании мытьем унитазов в детсаду
В Омске следователи проверят достоверность сообщений СМИ о том, что в детском саду № 91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальне.
В Омске следователи проверят достоверность сообщений СМИ о том, что в детском саду № 91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальне.
Как рассказали «РГ» в региональном СУ СК, о странных наказаниях, которым якобы подвергали малыша, сообщила в паблике «ЧП Омск» его сестра.
— Сведения будут всесторонне проверены. Действиям воспитателей дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — заверили в ведомстве.