В Уфе девушка-мотоциклистка въехала в иномарку

Сегодня днем, 27 октября, на улице Петергофской рядом с торговым центром «Парус» произошло ДТП. Девушка, управляя мотоциклом «Сузуки», врезалась в колесо автомобиля «Хонда».

После удара двухколесный транспорт повалился на бок и прижал ногу мотоциклистке.

— Есть подозрение на перелом. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, — сообщает «Дорожный патруль». Судя по фото, мотоцикл не пострадал.