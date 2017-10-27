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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе девушка-мотоциклистка въехала в иномарку

Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня днем, 27 октября, на улице Петергофской рядом с торговым центром «Парус» произошло ДТП. Девушка, управляя мотоциклом «Сузуки», врезалась в колесо автомобиля «Хонда».

После удара двухколесный транспорт повалился на бок и прижал ногу мотоциклистке.

— Есть подозрение на перелом. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, — сообщает «Дорожный патруль». Судя по фото, мотоцикл не пострадал.

Погодные условия на улице точно не для катания на мотоциклах. Напомним, уфимские байкеры закрыли мотосезон уже 14 октября и убрали своих железных коней зимовать. Видимо, девушка перегоняла свой мотоцикл в теплый бокс на зимовку.

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