25-летний кубанец погиб под колесами поезда из-за наушников

Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. Трагедия произошла в Каневском районе на 1495 км перегона станций Каневская-Деревянковская.

В четверг в районе 19:30 молодой житель поселка Кубанская Степь пытался перейти железнодорожное полотно в неположенном месте. Мало того, что таким образом он нарушал требование техники безопасности поведения на железнодорожных путях, парень ещё и слушал музыку через наушники.

В это же время по железной дороге двигалась элетричка «Краснодар — Ростов».

Машинист увидел человека на путях. Он начал подавать звуковые сигналы. Но парень не реагировал. Машинист принялся подавать световые сигналы, применил экстренное торможение и продолжал подавать сигналы большой громкости. Все было бесполезно. Молодой человек находился слишком близко к движущемуся поезду, избежать столкновения не удалось. Кубанец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Южного СУТ СК России сообщают, что по факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.