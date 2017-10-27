25-летний кубанец погиб под колесами поезда из-за наушников
Локомотивная бригада подавала все возможные предупредительные сигналы, но парень их не услышал.
Локомотивная бригада подавала все возможные предупредительные сигналы, но парень их не услышал.
Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. Трагедия произошла в Каневском районе на 1495 км перегона станций
В четверг в районе 19:30 молодой житель поселка Кубанская Степь пытался перейти железнодорожное полотно в неположенном месте. Мало того, что таким образом он нарушал требование техники безопасности поведения на железнодорожных путях, парень ещё и слушал музыку через наушники.
В это же время по железной дороге двигалась элетричка «Краснодар — Ростов».
Машинист увидел человека на путях. Он начал подавать звуковые сигналы. Но парень не реагировал. Машинист принялся подавать световые сигналы, применил экстренное торможение и продолжал подавать сигналы большой громкости. Все было бесполезно. Молодой человек находился слишком близко к движущемуся поезду, избежать столкновения не удалось. Кубанец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
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Также в ведомстве напоминают, что железная дорога — это объект повышенной опасности. Быстро остановить движущийся поезд невозможно. Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60−70 км/ч, необходимо 600−700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — 5 тысяч тонн, говорится в официальном релизе.