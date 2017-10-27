Житель Сарова Нижегородской области выплатил долг жены в 4 млн рублей

По решению суда дама должна вернуть в пользу организации 4 млн. рублей. Представитель взыскателя написал заявление в суд о разделе имущества должницы и ее мужа. Узнав об этом, супруг осужденной обратился в отдел судебных приставов. Мужчина оплатил всю задолженность, исполнительное производство окончено.