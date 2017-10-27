Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Я бы дружил с Путиным": реакция британцев на запуск ракет РФ
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Приставы открыли дело о взыскании 21 мл с родителей Жанны Фриске
Липницкая надела платье, показав изменившееся тело
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
14События недели в фотографиях
14:09 (мск), источник: Фонтанка

Первым жильцом Крестов-2 может стать их строитель

В Петербурге 27 октября продлен арест бизнесмену Руслану Хамхокову, обвиненному в даче взяток при освоении бюджета следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино. С учетом скорого переезда старых Крестов предприниматель, признавший вину и заключивший сделку со следствием, имеет возможность стать первым клиентом своего детища.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста Хамхокову. Глава компании «Петроинвест», выступавшей генеральным субподрядчиком строительства Крестов-2, обвиняется в даче взяток на сумму не менее 350 млн рублей.

«Ходатайство удовлетворено, срок заключения под стражу продлен до 31 января 2018 года», — уточнили в горсуде. Как уже сообщала «Фонтанка», на 1 декабря 2017 года намечено долгожданное заселение Крестов-2.

Первыми его жильцами станут арестанты из СИЗО-1 на Арсенальной набережной. Этот изолятор должен быть освобожден до 15 декабря. Там же содержится и Хамхоков.

Будет символично, если генерал-лейтенант запаса Минобороны, ранее возглавлявший Северо-Западноеуправление Спецстроя, имевший большой опыт работы по заказам УФСИН и выступавший генсубподрядчиком скандальных Крестов-2, первым получит шанс оценить уют долгостроя. Во всяком случае, он, если прогнозы по переезду сбудутся, попадет в начальную волну.

Читайте также
Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря

По данным «Фонтанки», Руслан Хамхоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Соответственно, он признал вину в том, что давал взятки пропорционально денежным средствам, переведенным на счет «Петроинвеста» (всего около 6 млрд рублей), и дал показания на предполагаемых соучастников, в том числе бывшего замначальника УФСИН Петербурга и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Кроме коррупционного дела, в отношении Мойсеенко расследуют и другое. Следствие полагает, что полковник организовал убийство подчиненного Николая Чернова после того, как ему стали известны схемы вероятных хищений на строительстве Крестов-2.

Под следствием также находится руководитель компании-генподрядчика «ГСК» Виктор Кудрин. Он обвинен в хищении 100 млн рублей. Кудрин тоже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следственный изолятор в Колпино на 4000 мест строят десять лет. В него вложены 12 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию неоднократно переносился. В настоящее время на объекте работают эксперты, которые должны оценить объем недостроенного и предоставить УФСИН сведения о денежных средствах, необходимых для достройки Крестов-2. Предполагается, что заселение арестантов будет проходить постепенно, по мере готовности помещений и зданий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как македонские миллионы поднимают российский гандбол
Черный ящик для ресторатора
Россия расширила список продэмбарго
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Суд отправил директора РАМТ под домашний арест
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь