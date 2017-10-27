Первым жильцом Крестов-2 может стать их строитель

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста Хамхокову. Глава компании «Петроинвест», выступавшей генеральным субподрядчиком строительства Крестов-2, обвиняется в даче взяток на сумму не менее 350 млн рублей.

«Ходатайство удовлетворено, срок заключения под стражу продлен до 31 января 2018 года», — уточнили в горсуде. Как уже сообщала «Фонтанка», на 1 декабря 2017 года намечено долгожданное заселение Крестов-2.

Первыми его жильцами станут арестанты из СИЗО-1 на Арсенальной набережной. Этот изолятор должен быть освобожден до 15 декабря. Там же содержится и Хамхоков.

Будет символично, если генерал-лейтенант запаса Минобороны, ранее возглавлявший Северо-Западное управление Спецстроя, имевший большой опыт работы по заказам УФСИН и выступавший генсубподрядчиком скандальных Крестов-2, первым получит шанс оценить уют долгостроя. Во всяком случае, он, если прогнозы по переезду сбудутся, попадет в начальную волну.

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По данным «Фонтанки», Руслан Хамхоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Соответственно, он признал вину в том, что давал взятки пропорционально денежным средствам, переведенным на счет «Петроинвеста» (всего около 6 млрд рублей), и дал показания на предполагаемых соучастников, в том числе бывшего замначальника УФСИН Петербурга и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Кроме коррупционного дела, в отношении Мойсеенко расследуют и другое. Следствие полагает, что полковник организовал убийство подчиненного Николая Чернова после того, как ему стали известны схемы вероятных хищений на строительстве Крестов-2.

Под следствием также находится руководитель компании-генподрядчика «ГСК» Виктор Кудрин. Он обвинен в хищении 100 млн рублей. Кудрин тоже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следственный изолятор в Колпино на 4000 мест строят десять лет. В него вложены 12 млрд рублей.