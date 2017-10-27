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14:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Следовали возбудили дело после пропажи двух воспитанниц московского детдома

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи двух воспитанниц московского детского дома. Бабушка одной из них рассказала, что ее внучка 2003 года рождения с подругой самовольно покинули учреждение 18 октября. Заявление о их розыске сразу было подано в полицию, но до сих пор их местонахождение неизвестно.

Московские следователи разыскали и вернули в детский дом трех воспитанниц, сбежавших 18 октября. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, быль установлено местонахождение детей. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает, они переданы в воспитательные центры», — отмечается в сообщении СКР.

Сейчас следователи выясняют причины побега девочек, а также проверяют действия полиции, своевременно не оповестившей следственные органы о пропаже детей.

В аппарат детского омбудсмена 25 октября обратилась бабушка одной из пропавших девочек с жалобой на неэффективные поиски пропавших детей.

Ее внучка 2003 года рождения с подругой самовольно покинули детдом 18 октября. Заявление о их розыске сразу было подано в полицию, но сотрудники районного отдела не передали эту информацию дежурному следователю СКР, отмечается в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка.

«В целях проведения проверки действий органов полиции уполномоченным направлено обращение прокурору Москвы», — уточнили в аппарате омбудсмена.

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