Следовали возбудили дело после пропажи двух воспитанниц московского детдома

Московские следователи разыскали и вернули в детский дом трех воспитанниц, сбежавших 18 октября. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, быль установлено местонахождение детей. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает, они переданы в воспитательные центры», — отмечается в сообщении СКР.

Сейчас следователи выясняют причины побега девочек, а также проверяют действия полиции, своевременно не оповестившей следственные органы о пропаже детей.

В аппарат детского омбудсмена 25 октября обратилась бабушка одной из пропавших девочек с жалобой на неэффективные поиски пропавших детей.

Ее внучка 2003 года рождения с подругой самовольно покинули детдом 18 октября. Заявление о их розыске сразу было подано в полицию, но сотрудники районного отдела не передали эту информацию дежурному следователю СКР, отмечается в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка.