«Из дома не уходил, на учете не состоял»: на Среднем Урале пропал 13-летний подросток

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, разыскивается 13-летний Максим Щ., который 22 октября этого года около 12 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. С заявлением в полицию 25 октября обратился отец, так как самостоятельные поиски мальчика не принесли положительных результатов.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет: ветровка черная, кепка синяя с красным козырьком, брюки спортивные темные, кроссовки темно-синего цвета. При себе имел велосипед «Форвард» с рамой серебристого цвета.