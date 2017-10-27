«Из дома не уходил, на учете не состоял»: на Среднем Урале пропал 13-летний подросток
В Первоуральске разыскивают без вести пропавшего подростка. Ранее из дома мальчик не уходил.
В Первоуральске разыскивают без вести пропавшего подростка. Ранее из дома мальчик не уходил.
Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, разыскивается 13-летний Максим Щ., который 22 октября этого года около 12 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. С заявлением в полицию 25 октября обратился отец, так как самостоятельные поиски мальчика не принесли положительных результатов.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет: ветровка черная, кепка синяя с красным козырьком, брюки спортивные темные, кроссовки
«Ранее подросток из дома не уходил, на учете в органах внутренних дел не состоял. Граждан, располагающих