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14:40 (мск), источник: Nakanune.ru

«Из дома не уходил, на учете не состоял»: на Среднем Урале пропал 13-летний подросток

В Первоуральске разыскивают без вести пропавшего подростка. Ранее из дома мальчик не уходил.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, разыскивается 13-летний Максим Щ., который 22 октября этого года около 12 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. С заявлением в полицию 25 октября обратился отец, так как самостоятельные поиски мальчика не принесли положительных результатов.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет: ветровка черная, кепка синяя с красным козырьком, брюки спортивные темные, кроссовки темно-синего цвета. При себе имел велосипед «Форвард» с рамой серебристого цвета.

«Ранее подросток из дома не уходил, на учете в органах внутренних дел не состоял. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении, просят обращаться в ОМВД России по Первоуральску по телефонам: 8 (3439) 27−05−27, 8−950−64−68−336 (подразделение по делам несовершеннолетних), 64−82−21 или 02 (дежурная часть ОМВД)», — добавили в ведомстве.

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