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14:37 (мск), источник: Newslab.ru

Камаз протаранил единственную аптеку в селе под Красноярском

В соцсетях люди посмеялись над аварией.

В селе Дрокино, расположенном под Красноярском, КАМАЗ въехал в аптечный пункт. Фотографии с места аварии опубликовал в социальной сети очевидец. На фото видно, что в результате столкновения одна из дверей павильона погнулась. Также деформировалась стена слева от того места, где в нее врезался грузовик.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полиции Newslab.ru сообщили, что в дежурную часть не поступала информация об этой аварии: «ДТП оформляется, скорее всего, в происшествии никто не пострадал, раз нет оперативной информации».

Многие участники группы в комментариях пошутили над водителем: «За нафтизином заехал», «За боярышником, к бабке не ходи».

Также в комментариях один из участников сообщил, что это был единственный аптечный пункт в селе. Согласно справочнику «ДубльГис», в Дрокино вообще нет зарегистрированных аптек.

В пресс-службе дорожной полиции пообещали позже уточнить информацию об этой аварии.

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