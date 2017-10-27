Камаз протаранил единственную аптеку в селе под Красноярском

В селе Дрокино, расположенном под Красноярском, КАМАЗ въехал в аптечный пункт. Фотографии с места аварии опубликовал в социальной сети очевидец. На фото видно, что в результате столкновения одна из дверей павильона погнулась. Также деформировалась стена слева от того места, где в нее врезался грузовик.

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В полиции Newslab.ru сообщили, что в дежурную часть не поступала информация об этой аварии: «ДТП оформляется, скорее всего, в происшествии никто не пострадал, раз нет оперативной информации».

Многие участники группы в комментариях пошутили над водителем: «За нафтизином заехал», «За боярышником, к бабке не ходи».

Также в комментариях один из участников сообщил, что это был единственный аптечный пункт в селе. Согласно справочнику «ДубльГис», в Дрокино вообще нет зарегистрированных аптек.