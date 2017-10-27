СКР проводит проверку обстоятельств гибели пермской девочки в КНР

СУ СКР по Пермскому краю инициировало доследственную проверку обстоятельств смерти пермской девочки в КНР.

Решение было принято после публикации в СМИ данных о гибели 14-летней модели в больнице города Шанхай Китайской Народной Республики.

«В настоящее время организован и проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий следователем будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.