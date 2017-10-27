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14:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР проводит проверку обстоятельств гибели пермской девочки в КНР

По окончании комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Пермскому краю инициировало доследственную проверку обстоятельств смерти пермской девочки в КНР.

Решение было принято после публикации в СМИ данных о гибели 14-летней модели в больнице города Шанхай Китайской Народной Республики.

«В настоящее время организован и проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий следователем будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, юная модель из Перми скончалась сегодня в больнице после молниеносной болезни. Девочка находилась в Китае, так как участвовала там в модном показе.

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