СКР проводит проверку обстоятельств гибели пермской девочки в КНР
По окончании комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
По окончании комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
СУ СКР по Пермскому краю инициировало доследственную проверку обстоятельств смерти пермской девочки в КНР.
Решение было принято после публикации в СМИ данных о гибели 14-летней модели в больнице города Шанхай Китайской Народной Республики.
«В настоящее время организован и проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий следователем будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в
Напомним, юная модель из Перми скончалась сегодня в больнице после молниеносной болезни. Девочка находилась в Китае, так как участвовала там в модном показе.