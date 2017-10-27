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16:18 (мск), источник: Деловое сообщество

В одном из районов Ростовской области введен карантин по бешенству

В селе Екатериновка Матвеево-Курганского района Ростовской области до 18 декабря был введен карантин по бешенству. Об этом сообщает управление по информационной политике правительства региона.

Основанием для такого решения стало выявление данного заболевания у лисицы на территории одного из личных подсобных хозяйств.

«В очаге заражения проведена дезинфекция, проходит вакцинация восприимчивых животных. Специалисты совершают подворовый обход, проводят разъяснительную работу с населением», — сообщили в правительстве Ростовской области. На время действия карантина за пределы села запрещено вывозить животных, проводить выставки и торговлю.

С начала года в Матвеево-Курганском районе это уже второй случай бешенства, всего их в регионе было зафиксировано 18. Напомним, в сентябре стало известно, что для иммунизации лис, волков и шакалов от бешенства в Ростовской области разложат 270 тыс доз вакцины.

Дикие плотоядные животные являются главными переносчиками бешенства, заболевание является смертельно опасным.

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