В одном из районов Ростовской области введен карантин по бешенству
В селе Екатериновка
В селе Екатериновка
Основанием для такого решения стало выявление данного заболевания у лисицы на территории одного из личных подсобных хозяйств.
«В очаге заражения проведена дезинфекция, проходит вакцинация восприимчивых животных. Специалисты совершают подворовый обход, проводят разъяснительную работу с населением», — сообщили в правительстве Ростовской области. На время действия карантина за пределы села запрещено вывозить животных, проводить выставки и торговлю.
С начала года в
Дикие плотоядные животные являются главными переносчиками бешенства, заболевание является смертельно опасным.