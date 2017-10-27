В одном из районов Ростовской области введен карантин по бешенству

«В очаге заражения проведена дезинфекция, проходит вакцинация восприимчивых животных. Специалисты совершают подворовый обход, проводят разъяснительную работу с населением», — сообщили в правительстве Ростовской области. На время действия карантина за пределы села запрещено вывозить животных, проводить выставки и торговлю.

С начала года в Матвеево-Курганском районе это уже второй случай бешенства, всего их в регионе было зафиксировано 18. Напомним, в сентябре стало известно, что для иммунизации лис, волков и шакалов от бешенства в Ростовской области разложат 270 тыс доз вакцины.