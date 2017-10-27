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14:33 (мск), источник: РИА Крым

Следком проверяет школу в Севастополе после гибели ребенка на дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Следственное управление Следкома РФ по Севастополю проверяет информацию о бездействии руководства школы № 52 по организации доставки детей школьным автобусом из села Верхнесадовое, где в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

20 октября около села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя бетономешалка под управлением 43-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двоих школьников 7 и 9 лет. В результате происшествия один ребенок скончался на месте трагедии, второй был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В отношении водителя органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Спустя несколько дней после трагедии в некоторых СМИ появились сообщения о том, что руководство школы игнорировало правила безопасности детей. По словам местных жителей, в школе № 52 обучаются ребята из села Верхнесадовое и других, расположенных рядом населенных пунктов. Дети из соседних сел добираются до школы на специальном школьном автобусе. При этом детей, живущих в Верхнесадовом на улице Титова, автобус не подвозит. Ребята вынуждены добираться до места учебы пешком, через нерегулируемый пешеходный переход оживленной автотрассы Севастополь — Симферополь.

СМИ сообщают, что родители многократно обращались к директору школы № 52 с просьбой дать разрешение забирать детей с улицы Титова, однако каждый раз получали отказ. Только после трагедии директор дала это разрешение.

«Следственное управление проверит, как ряд структур и ведомств организовывало и осуществляло мероприятия по обеспечению детской безопасности на этой территории. Будут изучены и тщательным образом проверены все сведения, изложенные родителями, дана объективная принципиальная правовая оценка действиям руководства школы, муниципального образования, дорожных службы и органов ГИБДД», — сообщила старший помощник руководителя севастопольского управления Следкома Ольга Постнова.

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