Воронежские полицейские спасли от верной гибели трех уток

Источник: Новости Воронежа

Вчера 68-летняя жительница села Красный лог заявила в полицию, что у нее со двора украли трех уток. Стащили птиц, сломав дверь в сарае.

Под подозрение попал 45-летний воронежец, который проживает на соседней улице. Три утки нашлись живыми — они были у него дома. Он признался в краже.

«Как выяснилось, уток мужчина хотел приготовить себе в пищу», — рассказали в МВД.

Таким образом, птиц в буквальном смысле спасли от верной смерти.

Выяснилось, что в сентябре 2017-го у женщины пропали четыре утки. Однако в тот раз та в полицию не обращалась. Этим уткам не повезло — их злоумышленник съел.