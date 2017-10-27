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14:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские спасли от верной гибели трех уток

Злоумышленник украл птиц и хотел их съесть.

Источник: Новости Воронежа

Вчера 68-летняя жительница села Красный лог заявила в полицию, что у нее со двора украли трех уток. Стащили птиц, сломав дверь в сарае.

Под подозрение попал 45-летний воронежец, который проживает на соседней улице. Три утки нашлись живыми — они были у него дома. Он признался в краже.

«Как выяснилось, уток мужчина хотел приготовить себе в пищу», — рассказали в МВД.

Таким образом, птиц в буквальном смысле спасли от верной смерти.
Выяснилось, что в сентябре 2017-го у женщины пропали четыре утки. Однако в тот раз та в полицию не обращалась. Этим уткам не повезло — их злоумышленник съел.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Воронежцу светит 5 лет тюрьмы.

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