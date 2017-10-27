Суд присяжных в Воронеже вынес обвинительный вердикт главарю банды
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Присяжные в Воронежском облсуде вынесли обвинительный вердикт 42-летнему организатору банды, сообщила
Как установил суд, в августе 2015 года мужчина предложил двум знакомым объединиться и совершать вооруженные нападения. Товарищи купили оружие и разработали план преступлений. В августе 2015 года банда с пистолетом конструкции Токарева напала на инкассатора у
Перед этим мужчины сняли регистрационный номер с Mitsubishi, припаркованного во дворе Воронежа.
Как сообщала
Дело организатора банды передали в суд 25 мая 2017 года. Мужчину обвиняют по пяти статьям: по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение оружия организованной группой). Максимально главарю банды грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководитель группы попросил о суде присяжных, которые подтвердили вину мужчины по всем пунктам обвинения. В ближайшее время облсуд вынесет приговор.