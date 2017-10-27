Суд присяжных в Воронеже вынес обвинительный вердикт главарю банды

Источник: РИА "Воронеж"

Присяжные в Воронежском облсуде вынесли обвинительный вердикт 42-летнему организатору банды, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 27 октября. Мужчина оказался на скамье подсудимых после нападения на инкассаторов и сотрудника почты. Воронежца обвиняют в создании банды, разбое в составе организованной группы, попытке кражи и незаконном хранении оружия.

Как установил суд, в августе 2015 года мужчина предложил двум знакомым объединиться и совершать вооруженные нападения. Товарищи купили оружие и разработали план преступлений. В августе 2015 года банда с пистолетом конструкции Токарева напала на инкассатора у Сити-парка «Град». У мужчины отобрали 5,5 млн рублей. В апреле 2016 года участники группы обстреляли сотрудника «Почты России» Николая Ильинова у отделения связи в селе Ивановка Хохольского района. Мужчины хотели отобрать у водителя по сопровождению 2,1 млн рублей. Бандиты открыли огонь, сотрудник почты получил касательные ранения левого бедра и кисти правой руки. Несмотря на это, мужчина смог оказать сопротивление и выстрелил из служебного оружия. Налетчики скрылись на машине. Полицейские начали преследование автомобиля и применили табельное оружие. Одного разбойника задержали живым, второй получил огнестрельное ранение в грудь и погиб. Третий бандит до сих пор находится в розыске.

Перед этим мужчины сняли регистрационный номер с Mitsubishi, припаркованного во дворе Воронежа.

Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МВД, во время обысков в домах бандитов полицейские нашли целый арсенал — пять единиц огнестрельного оружия, 300 боеприпасов, два ножа, 18 составных частей для кустарного изготовления огнестрельного оружия.

Дело организатора банды передали в суд 25 мая 2017 года. Мужчину обвиняют по пяти статьям: по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение оружия организованной группой). Максимально главарю банды грозит до 15 лет лишения свободы.