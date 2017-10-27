В Самаре на перекрестке у «Вива Лэнда» столкнулись трамвай и троллейбус
Сегодня, 27 октября, в Самаре на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы произошло ДТП с участием общественного транспорта.
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Сегодня, 27 октября, в Самаре на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Там не разъехались трамвай № 10 и троллейбус № 8, сообщает группа «ДТП Самара». В результате случившегося никто не пострадал. Подробности ДТП устанавливаются.
Напомним, на этой неделе на перекрестке начали устанавливать светофоры. Всего их будет 11, в том числе и трамвайные. Предполагается, что светофоры заработают уже на следующей неделе.