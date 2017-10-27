Осужден самарец, стрелявший с балкона своей квартиры из пневматической винтовки

Установлено, что Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, произвел с балкона своей квартиры многочисленные выстрелы из пневматической винтовки в сторону припаркованных автомобилей, вследствие чего нанес повреждения окнам жилых домов, а также припаркованным рядом с домом автомобилям.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.