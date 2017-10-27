Осужден самарец, стрелявший с балкона своей квартиры из пневматической винтовки

Установлено, что Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, произвел с балкона своей квартиры многочисленные выстрелы из пневматической винтовки в сторону припаркованных автомобилей, вследствие чего нанес повреждения окнам жилых домов, а также припаркованным рядом с домом автомобилям.