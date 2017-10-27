Девушка разбилась насмерть после падения с седьмого этажа в Астане
Погибшая проживала в многоэтажном доме вместе с родственниками.
Погибшая проживала в многоэтажном доме вместе с родственниками.
АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Девушка разбилась насмерть, упав с седьмого этажа с балкона многоквартирного дома в Астане. По данным департамента внутренних дел столицы, погибшей было 20 лет.
«Установлено, что девушка проживала с родственниками в этом же доме», — сообщили в ДВД Астаны.
Смертельное падение произошло 27 октября около 12:40 по проспекту Кабанбай батыра.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.