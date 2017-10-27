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14:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девушка разбилась насмерть после падения с седьмого этажа в Астане

Погибшая проживала в многоэтажном доме вместе с родственниками.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Девушка разбилась насмерть, упав с седьмого этажа с балкона многоквартирного дома в Астане. По данным департамента внутренних дел столицы, погибшей было 20 лет.

«Установлено, что девушка проживала с родственниками в этом же доме», — сообщили в ДВД Астаны.

Смертельное падение произошло 27 октября около 12:40 по проспекту Кабанбай батыра.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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