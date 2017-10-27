Охотник из Волгограда подстрелил в Прикамье краснокнижного лебедя

В соцсетях в группе «Охота и рыбалка» 26 октября появился пост, сделанный охотником из Волгограда. На фотографии мужчина держит в руках мертвую птицу. Запись сопровождалась подписью: «Ребят, как разновидность гуся называется?! Добыт сегодня в Пермском крае». Однако «гусь» оказался малым лебедем, который занесен в Красную книгу.







Через некоторое время после публикации охотник удалил пост и свою страницу «Вконтакте».



— Если он не в курсе что за птица, значит, он не отмечался у охотоведа — он обязан записать добытую птицу! Это 110% браконьер, — сообщил «Новостям Перми» источник.



«Новости Перми» направили по данному факту запрос в прокуратуру.