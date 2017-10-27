Появилось видео с допросом мужчины, подозреваемого в убийстве двух волжанок
Появился отрывок из оперативного видео, записанного в ходе задержания Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух девушек в Волжском.
Появился отрывок из оперативного видео, записанного в ходе задержания Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух девушек в Волжском.
В ролике мужчину просят представиться, спрашивают, сколько ему лет, где он живет, привлекался ли ранее к уголовной ответственности и за что его на этот раз задержали. На последний вопрос Александр Масленников отвечает: «За подозрение в убийстве людей».
Добавим, что мужчина был задержан 26 октября в Химках около дома его подруги. В скором времени мужчина будет доставлен обратно в Волжский для проведения следственных действий с его участием.