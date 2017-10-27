Носкевич: бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск
Следователи уточняют сумму налогов, которая фигурирует в уголовном деле в отношении бизнесмена из «топ-2000».
Следователи уточняют сумму налогов, которая фигурирует в уголовном деле в отношении бизнесмена из «топ-2000».
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси объявил в международный розыск белорусского олигарха Юрия Аверьянова, сообщил журналистам в пятницу глава СК
«Аверьянов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статье 243 — уклонение от уплаты налогов и сборов», — сказал Носкевич.
По его словам, было возбуждено несколько уголовных дел, которые объединены в одно производство, которое расследует главное следственное управление СК.
Носкевич также сказал, что пока общая сумма неуплаченных налогов уточняется.
Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова и ряда руководителей коммерческих структур в связи с неуплатой налогов и сборов Следственным комитетом в начале сентября 2017 года.
Тогда были задержаны 6