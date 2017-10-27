Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласил решение судья Артур Карпов. Согласовывать режим прогулок Апфельбаум предстоит со следователем.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ она участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа».

Согласно словам следователя, вину в мошенничестве Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

По данным следствия, после возбуждения уголовного дела Апфельбаум связалась с экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским и пригласила к себе для обсуждения финансовой отчетности по проекту «Платформа». СК РФ счет это косвенным доказательством того, что в проекте «Платформа» что-то было нечисто.

Сама Апфельбаум возразила, что «хотела уточнить» и «вспомнить некоторые вещи для себя», поскольку в отчетности «некоторые вещи назывались по-разному», а «злого умысла» и желания влиять на кого-либо у нее не было.