ГИБДД ищет водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Каслях
Всех, кто знает этого мужчину, просят обращаться в полицию.
Всех, кто знает этого мужчину, просят обращаться в полицию.
Полицейские установили личность водителя Mercedes, сбившего на пешеходном переходе женщину в Каслях (Челябинская область), — всех, кто видел мужчину, просят содействовать в его поисках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.
За смертельное ДТП на улице Заветы Ильича в Каслях разыскивается 30-летний Дмитрий Газенкамф. Мужчина передвигается на старом
Приметы: рост 180−185 см., плотного телосложения, волосы светлые, короткие, европейский тип лица. Был одет в черную куртку «пуховик», черную спортивную шапку, джинсы.
Всех, кто обладает
Напомним, 26 октября, утром неустановленный водитель сбил насмерть 55-летнюю женщину на улице Заветы Ильича и уехал. Пешеход двигалась во встречном направлении по проезжей части.