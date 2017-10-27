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15:05 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД ищет водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Каслях

Всех, кто знает этого мужчину, просят обращаться в полицию.

Источник: dostup1.ru

Полицейские установили личность водителя Mercedes, сбившего на пешеходном переходе женщину в Каслях (Челябинская область), — всех, кто видел мужчину, просят содействовать в его поисках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.

За смертельное ДТП на улице Заветы Ильича в Каслях разыскивается 30-летний Дмитрий Газенкамф. Мужчина передвигается на старом светло-сером Mercedes Е240. Водитель ранее судим и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии безопасности дорожного движения.

Приметы: рост 180−185 см., плотного телосложения, волосы светлые, короткие, европейский тип лица. Был одет в черную куртку «пуховик», черную спортивную шапку, джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о гражданине, либо знает его местонахождение, просят сообщить в ОМВД по Каслинскому району по телефонам:8 (35149) 22144 (дежурная часть); 8 (35149) 21031 или 22380 (отдел уголовного розыска); 8 (35149) 22224 или 21065 (ОГИБДД); а также 8 (351) 263−64−13 (дежурная часть ГУ МВД России по Челябинской области).

Напомним, 26 октября, утром неустановленный водитель сбил насмерть 55-летнюю женщину на улице Заветы Ильича и уехал. Пешеход двигалась во встречном направлении по проезжей части.

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