Причиной пожара, унесшего пять жизней в Серове, стало короткое замыкание
Точной причиной страшного пожара в Серове, унесшего жизни пяти человек, стало короткое замыкание проводки на веранде дома, сообщает
Точной причиной страшного пожара в Серове, унесшего жизни пяти человек, стало короткое замыкание проводки на веранде дома, сообщает
Напомним, 25 октября в страшном пожаре в Серове погибли трое взрослых и двое детей: девочкам было 2 года и 11 лет. Вместе с ними жертвами огня стали женщины 1986 и 1970 года рождения.
По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, сбор и закрепление доказательственной базы.