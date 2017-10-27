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15:21 (мск), источник: ЕАН

Причиной пожара, унесшего пять жизней в Серове, стало короткое замыкание

Точной причиной страшного пожара в Серове, унесшего жизни пяти человек, стало короткое замыкание проводки на веранде дома, сообщает пресс-служба свердловского следственного управления.

Напомним, 25 октября в страшном пожаре в Серове погибли трое взрослых и двое детей: девочкам было 2 года и 11 лет. Вместе с ними жертвами огня стали женщины 1986 и 1970 года рождения.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, сбор и закрепление доказательственной базы.

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