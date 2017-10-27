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15:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский студент, убивший молотком своих родителей, проведет в колонии 14,5 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября, ФедералПресс. Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Станислава Кружкина, убившего молотком своих родителей.

Студента второго курса Челябинского педагогического колледжа приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на один год, сообщают в прокуратуре региона.

Преступление было совершено летом прошлого года в одной из квартир по улице Куйбышева. Молодой человек, поссорившись со своим отцом, нанес ему множество ударов молотком и руками по голове. Тем же инструментом студент избил мать, затем он поджег шкаф с одеждой в комнате и ушел из дома.

Позже женщину доставили в больницу с ранами головы и ожогами тела, через несколько дней она скончалась. Кружкин был задержан на следующий день. Он дал признательные показания и написал явку с повинной. Свой поступок студент объяснил состоянием аффекта.

Напомним, недавно в Челябинске огласили приговор 28-летнему Ивану Короткову, убившему знакомую сотрудницу «Теле2» при ее трехлетнем сыне. Мужчина, совершив преступление, скрылся. При этом в квартире остался ребенок погибшей. Малыш провел рядом с трупом матери как минимум сутки — до тех пор, пока не пришли коллеги женщины.

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