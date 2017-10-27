Челябинский студент, убивший молотком своих родителей, проведет в колонии 14,5 лет

Студента второго курса Челябинского педагогического колледжа приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на один год, сообщают в прокуратуре региона.

Преступление было совершено летом прошлого года в одной из квартир по улице Куйбышева. Молодой человек, поссорившись со своим отцом, нанес ему множество ударов молотком и руками по голове. Тем же инструментом студент избил мать, затем он поджег шкаф с одеждой в комнате и ушел из дома.

Позже женщину доставили в больницу с ранами головы и ожогами тела, через несколько дней она скончалась. Кружкин был задержан на следующий день. Он дал признательные показания и написал явку с повинной. Свой поступок студент объяснил состоянием аффекта.