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15:55 (мск), источник: Интерфакс

В Калининграде эвакуировали 30 зданий общежития университета имени Канта

Калининград. 27 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — В Калининграде из большинства корпусов и общежитий Балтийского федерального университета им. Канта были эвакуированы все студенты и преподаватели, сообщила «Интерфаксу» директор департамента по связям с общественностью университета Юлия Шкуркина.

«Примерно в 12:20 служба собственной безопасности университета отдала приказ об эвакуации людей из более чем 30 корпусов и общежитий. Полиция приступила к проверке сигналов о минировании зданий», — заявила Шкуркина.

По ее словам, преподавателям и студентам разрешено не возвращаться в университет. Хуже всего в этой ситуации обитателям общежитий, так как на улице прохладная и дождливая погода.

Как сообщалось, накануне в Калининградской области сигналы о минировании затронули более чем 30 крупных объектов, в том числе и аэропорт «Храброво». Все они оказались ложными.

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