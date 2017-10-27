В Калининграде эвакуировали 30 зданий общежития университета имени Канта

«Примерно в 12:20 служба собственной безопасности университета отдала приказ об эвакуации людей из более чем 30 корпусов и общежитий. Полиция приступила к проверке сигналов о минировании зданий», — заявила Шкуркина.

По ее словам, преподавателям и студентам разрешено не возвращаться в университет. Хуже всего в этой ситуации обитателям общежитий, так как на улице прохладная и дождливая погода.