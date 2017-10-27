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15:59 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани осудили экс-главу департамента транспорта

Первомайский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего бывшего руководителя департамента транспорта Краснодарского края Анастаса Оркопуло. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупных размерах.

Как сообщили в региональной прокуратуре, суд назначил Оркопуло восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 24,375 миллиона рублей. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

— В период с января 2010 по октябрь 2014 года обвиняемый систематически получал от директора и представителя предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края, взятки. Деньги отдавались чиновнику ежемесячно в размере от 50 до 100 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу данного предприятия и благоприятных условий в его работе, — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. — Всего Оркопуло получил свыше 4,8 миллиона рублей.

Кроме того, по словам правоохранителей, в конце 2009 — начале 2010 года и в марте 2010 года мужчина будучи начальником отдела организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом указанного департамента получил 650 тысяч рублей за допуск фирмы к участию и ее выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам.

Пока это первый за последние годы процесс против высокопоставленного чиновника в администрации Краснодарского края, который закончился приговором.

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