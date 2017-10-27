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16:12 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске возбуждено дело о превышении цены контрактов ГОЗ на 190 млн рублей

Его фигурантом стал бывший начальник одного из военных представительств в Новосибирской области.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бывший начальник одного из военных представительств в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном превышении цены контрактов гособоронзаказа НИИ электронных приборов на 190 млн рублей. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.

«Военной прокуратурой Новосибирского гарнизона при проверке исполнения законов о государственном оборонном заказе установлено, что бывший начальник одного из военных представительств, злоупотребляя должностными полномочиями, подписывал заключения с недостоверными сведениями о стоимости продукции АО “Научно-исследовательский институт электронных приборов”, в результате чего цена государственных контрактов была завышена на 190 млн рублей», — говорится в сообщении.

По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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