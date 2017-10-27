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18:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В центре Ростова произошло массовое ДТП

Авария с участием сразу четырех машин произошла в центре Ростова.

Как сообщили в сети очевидцы, водитель одной из иномарок двигался по проспекту Соколова на «зеленый», в этот момент со стороны улицы Пушкинской выскочила легковушка. От удара одну из машин отбросило еще на два авто.

Горожане в комментариях написали, что столкновение было очень сильным, а фрагменты разбитых машин разлетелись на несколько десятков метров. По словам ростовчан, серьезных травм участники ДТП не получили.

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