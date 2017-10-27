В центре Ростова произошло массовое ДТП
Авария с участием сразу четырех машин произошла в центре Ростова.
Авария с участием сразу четырех машин произошла в центре Ростова.
Как сообщили в сети очевидцы, водитель одной из иномарок двигался по проспекту Соколова на «зеленый», в этот момент со стороны улицы Пушкинской выскочила легковушка. От удара одну из машин отбросило еще на два авто.
Горожане в комментариях написали, что столкновение было очень сильным, а фрагменты разбитых машин разлетелись на несколько десятков метров. По словам ростовчан, серьезных травм участники ДТП не получили.