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17:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Индонезии

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Жоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва и пожара на заводе по производству мушкетных изделий в городе Тангеранг.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Жоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва и пожара на заводе по производству мушкетных изделий в городе Тангеранг. .

Отметим, что по данным пожарных, жертвами взрыва на фабрике фейерверков стали по меньшей мере 27 человек, еще 35 человек пострадали. Сообщается, что все погибшие — сотрудники предприятия, передает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.

Причины ЧП пока не называются. В пожарной службе заявили, что здание завода было полностью уничтожено в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.

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