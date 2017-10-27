Мирзиёев выразил соболезнования президенту Индонезии

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Жоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва и пожара на заводе по производству мушкетных изделий в городе Тангеранг. .

Отметим, что по данным пожарных, жертвами взрыва на фабрике фейерверков стали по меньшей мере 27 человек, еще 35 человек пострадали. Сообщается, что все погибшие — сотрудники предприятия, передает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.