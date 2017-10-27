Алиева: избиение сына надо квалифицировать как групповое преступление
Мать студента медколледжа Жасурбека Ибрагимова, который умер после того, как его жестоко избили одногруппники, выступила в суде 27 октября.
Мать студента медколледжа Жасурбека Ибрагимова, который умер после того, как его жестоко избили одногруппники, выступила в суде 27 октября.
Она отметила, что изначально были нарушены все сроки возбуждения уголовного дела с опозданием на 28 дней, экспертиза не проведена в срок, не проводилось ни одного следственного эксперимента, передает корреспондент Sputnik Узбекистан из зала суда.
«Судебное разбирательство проходило торопливо. Не приняты во внимание показания свидетелей потерпевшей стороны. Показания так называемых свидетелей противоречили друг другу, а также своим же показаниям в момент следствия, что должно было расцениваться как дача ложных показаний. Гособвинитель не учел данные судмедэкспертизы, которая подтвердила групповой характер избиения», — сказала Алиева во время выступления на судебном заседании.
Нилуфар Алиева попросила суд квалифицировать преступление как особо тяжкое и совершенное группой лиц.
«Многомиллионное население нашей страны, в том числе подростки, следят за процессом. В данном случае безнаказанность породит новые преступления и новых преступников», — закончила свою речь мать убитого подростка.
После она добавила, что не просит многого у суда, а лишь справедливости при вынесении приговора.