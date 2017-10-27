Алиева: избиение сына надо квалифицировать как групповое преступление

Источник: Sputnik

Она отметила, что изначально были нарушены все сроки возбуждения уголовного дела с опозданием на 28 дней, экспертиза не проведена в срок, не проводилось ни одного следственного эксперимента, передает корреспондент Sputnik Узбекистан из зала суда.

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«Судебное разбирательство проходило торопливо. Не приняты во внимание показания свидетелей потерпевшей стороны. Показания так называемых свидетелей противоречили друг другу, а также своим же показаниям в момент следствия, что должно было расцениваться как дача ложных показаний. Гособвинитель не учел данные судмедэкспертизы, которая подтвердила групповой характер избиения», — сказала Алиева во время выступления на судебном заседании.

Нилуфар Алиева попросила суд квалифицировать преступление как особо тяжкое и совершенное группой лиц.

«Многомиллионное население нашей страны, в том числе подростки, следят за процессом. В данном случае безнаказанность породит новые преступления и новых преступников», — закончила свою речь мать убитого подростка.