В Волгограде под суд идет экс-сотрудник колонии за взятку более 120 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сотрудник УФСИН должен был контролировать поведение условно-осужденных, а также проверять соблюдение ими установленных ограничений и запретов. На исполнении у него находились личные дела трех лиц, двое из которых находились под домашним арестом, а один был лишен свободы на один год.

«Обвиняемый предложил мужчине, находившемуся под домашним арестом, ежемесячно передавать ему взятки за непроведение проверки соблюдения установленных судом запретов, а также за оформление соответствующих справок. Так, с февраля по июнь 2017 года инспектор получил от него 120 000 рублей. По аналогичной схеме сотрудник колонии получил 1 000 рублей от другого осужденного, находящегося под домашним арестом», — добавили в прокуратуре. Кроме того, обвиняемый предложил условно осужденному за 20 000 рублей подписать шесть справок о проверке по месту жительства и регистрационный лист, в связи с чем последнему не надо было ежемесячно отмечаться в инспекции. Теперь мужчине грозит до восьми лет колонии.