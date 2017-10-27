Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская резко ответила Собчак словами Путина по Крыму
Скончался один из самых богатых людей Украины
Эксперты усомнились в наличии советского следа в убийстве Кеннеди
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Какой была Аляска, когда ее продавали
17:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде под суд идет экс-сотрудник колонии за взятку более 120 000 рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСИН в получении взяток от осужденных в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сотрудник УФСИН должен был контролировать поведение условно-осужденных, а также проверять соблюдение ими установленных ограничений и запретов. На исполнении у него находились личные дела трех лиц, двое из которых находились под домашним арестом, а один был лишен свободы на один год.

«Обвиняемый предложил мужчине, находившемуся под домашним арестом, ежемесячно передавать ему взятки за непроведение проверки соблюдения установленных судом запретов, а также за оформление соответствующих справок. Так, с февраля по июнь 2017 года инспектор получил от него 120 000 рублей. По аналогичной схеме сотрудник колонии получил 1 000 рублей от другого осужденного, находящегося под домашним арестом», — добавили в прокуратуре. Кроме того, обвиняемый предложил условно осужденному за 20 000 рублей подписать шесть справок о проверке по месту жительства и регистрационный лист, в связи с чем последнему не надо было ежемесячно отмечаться в инспекции. Теперь мужчине грозит до восьми лет колонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Терзавший лошадь лев стал лучшей рекламой советского цирка». История манежа
Испанский сенат ввел прямое управление Мадрида в Каталонии
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь