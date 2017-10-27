В Волгограде под суд идет экс-сотрудник колонии за взятку более 120 000 рублей
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСИН в получении взяток от осужденных в Красноармейском районе Волгограда.
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСИН в получении взяток от осужденных в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сотрудник УФСИН должен был контролировать поведение
«Обвиняемый предложил мужчине, находившемуся под домашним арестом, ежемесячно передавать ему взятки за непроведение проверки соблюдения установленных судом запретов, а также за оформление соответствующих справок. Так, с февраля по июнь 2017 года инспектор получил от него 120 000 рублей. По аналогичной схеме сотрудник колонии получил 1 000 рублей от другого осужденного, находящегося под домашним арестом», — добавили в прокуратуре. Кроме того, обвиняемый предложил условно осужденному за 20 000 рублей подписать шесть справок о проверке по месту жительства и регистрационный лист, в связи с чем последнему не надо было ежемесячно отмечаться в инспекции. Теперь мужчине грозит до восьми лет колонии.