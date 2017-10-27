Кровавый инцидент у магазина «Гульжан» в Астане: Пострадавший в тяжелом состоянии
33-летний мужчина, которого накануне избили возле столичного торгового дома «Гульжан», находится в реанимации городской больницы № 1, сообщает Tengrinews.kz.
33-летний мужчина, которого накануне избили возле столичного торгового дома «Гульжан», находится в реанимации городской больницы № 1, сообщает Tengrinews.kz.
Как стало известно корреспондентам, пострадавший находится в тяжелом состоянии. В медучреждении сообщили, что мужчина был госпитализирован в данную больницу, но не сообщили о состоянии пациента, ссылаясь на главного врача больницы.
С 26 октября в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp началось активное распространение видео, на котором видно, как мужчина лежит в луже крови, а прохожие пытаются ему помочь.
Все происходило на парковке перед торговым центром «Гульжан». Позже в ДВД Астаны сообщили, что пострадавший был госпитализирован с диагнозами «открытая