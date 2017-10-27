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17:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Гендиректор нижегородского завода «РУМО» Андрей Горшков обвиняется в хищении почти 70 млн. рублей

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, начато рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «РУМО», которым, напомним, с мая 2017 года является Андрей Горшков.

Согласно информации, Андрей Горшков обвиняется в причинении имущественного ущерба почти на 70 млн. рублей, а также в покушении на мошенничество на сумму более 10 млн. рублей в рамках своей предыдущей деятельности.

Так, по версии следствия, подсудимый в период с 2008 по 2012 год, являясь конкурсным управляющим одного из муниципальных предприятий, не принял необходимых мер для расторжения заключенных договоров купли-продажи коммунальных ресурсов (тепловой энергии), а также злоупотребляя доверием подчиненных ему лиц, дал им указания о совершении расходных операций с денежным средствами не в пользу МУП на сумму почти 69,21 млн. рублей.  

Кроме того, по версии следствия, подсудимый с 2008 по 2012 год также являясь арбитражным управляющим ФГУП «Учхоз Новинки», вступив в преступный сговор с директором юридического бюро, решили путем обмана совершить хищение денежных средств ФГУП в ходе процедуры банкротства на сумму 10,164 млн. рублей. Отмечается, что они не довели свой преступный умысел до конца, поскольку определением Арбитражного суда он был отстранен от исполнения обязанностей управляющего.

В настоящее время Андрею Горшкову избрана мера пресечения в виде залога, директор юридического бюро заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что гендиректор нижегородского «РУМО» оштрафован за неисполнение требований прокурора.

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