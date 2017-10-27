В Кишиневе на скамью подсудимых попал администратор казино
В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное против администратора кишиневского казино.
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В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное против администратора кишиневского казино.
Представитель азартного бизнеса обвиняется в злоупотреблении служебным положением и не выплате налогов.
В сущности, нарушение заключается в следующем: обвиняемый установил пять игровых слотов в зале казино, с которых не взымались сборы. Таким образом мужчина нанес ущерб бюджету на 534 тыс. леев.
Нарушения были выявлены во время внеплановых проверок.