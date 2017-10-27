Соучредителя воронежского «Лидера» Григория Федякова отпустили под домашний арест
Ленинский районный суд в четверг, 26 октября, смягчил меру пресечения соучредителю воронежского «Лидера» Григорию Федякову.
Ленинский районный суд в четверг, 26 октября, смягчил меру пресечения соучредителю воронежского «Лидера» Григорию Федякову.
Обвиняемого в мошенничестве на 34 млн рублей по просьбе защиты отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в суде. Следователи СУ СКР по региону настаивали на продлении стражи для бизнесмена. Федяков находился под стражей с 7 сентября.
Бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» и «Комбината хлебопродуктов Калачеевский» Григория Федякова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Федяков, действуя в составе группы лиц по, создал преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. В подложные документы и налоговую отчётность были включены ложные сведения о наличии
Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Нарушения вскрыли сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.
Следователи с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находился в СИЗО.
Бизнесмен Григорий Федяков продолжает оставаться одним из соучредителей гражданского собрания «Лидер». При этом у Федякова больше нет бизнеса в Воронежской области, хотя он не так давно возглавлял крупный холдинг «Белстар-агро» с хлебозаводами и макаронной фабрикой. Но предприятия холдинга обанкротились