Соучредителя воронежского «Лидера» Григория Федякова отпустили под домашний арест

Источник: Вести - Воронеж

Обвиняемого в мошенничестве на 34 млн рублей по просьбе защиты отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в суде. Следователи СУ СКР по региону настаивали на продлении стражи для бизнесмена. Федяков находился под стражей с 7 сентября.

Бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» и «Комбината хлебопродуктов Калачеевский» Григория Федякова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Федяков, действуя в составе группы лиц по, создал преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. В подложные документы и налоговую отчётность были включены ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными юридическими лицами. Поэтому Федяков неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость в размере 24 млн рублей.

Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Нарушения вскрыли сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.

Следователи с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находился в СИЗО.