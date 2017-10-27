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17:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Соучредителя воронежского «Лидера» Григория Федякова отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд в четверг, 26 октября, смягчил меру пресечения соучредителю воронежского «Лидера» Григорию Федякову.

Источник: Вести - Воронеж

Обвиняемого в мошенничестве на 34 млн рублей по просьбе защиты отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в суде. Следователи СУ СКР по региону настаивали на продлении стражи для бизнесмена. Федяков находился под стражей с 7 сентября.

Бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» и «Комбината хлебопродуктов Калачеевский» Григория Федякова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Федяков, действуя в составе группы лиц по, создал преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. В подложные документы и налоговую отчётность были включены ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными юридическими лицами. Поэтому Федяков неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость в размере 24 млн рублей.

Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Нарушения вскрыли сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.

Следователи с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находился в СИЗО.

Бизнесмен Григорий Федяков продолжает оставаться одним из соучредителей гражданского собрания «Лидер». При этом у Федякова больше нет бизнеса в Воронежской области, хотя он не так давно возглавлял крупный холдинг «Белстар-агро» с хлебозаводами и макаронной фабрикой. Но предприятия холдинга обанкротились из-за долгов перед банками по кредитам.

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