В Казани на станции метро «Горки» задымился вагон
В Казани около 16.25 на станции метро «Горки» задымился вагон метро, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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В Казани около 16.25 на станции метро «Горки» задымился вагон метро, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Предварительно, произошло короткое замыкание кондиционера и в результате появилось задымление, горения не было. В вагоне находилось 26 человек, все они вышли.
Пострадавших нет, вагон, в котором было задымление, доставлен в депо, станция работает.