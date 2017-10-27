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17:55 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на станции метро «Горки» задымился вагон

В Казани около 16.25 на станции метро «Горки» задымился вагон метро, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, произошло короткое замыкание кондиционера и в результате появилось задымление, горения не было. В вагоне находилось 26 человек, все они вышли.

Пострадавших нет, вагон, в котором было задымление, доставлен в депо, станция работает.

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