Воронежского полицейского заподозрили в мошенничестве на 600 тыс рублей

Сотрудники регионального УФСБ задержали полицейского, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 27 октября.

По версии следствия, осенью 2017 года мужчина пообещал обвиняемому в тяжком преступлении, что добьется для него более мягкого наказания за вознаграждение. За свои услуги правоохранитель попросил 600 тыс. рублей. После получения денег мужчину задержали сотрудники регионального СК и УФСБ в среду, 18 октября.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи допросили подозреваемого и свидетелей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.