Воронежского полицейского заподозрили в мошенничестве на 600 тыс рублей
За вознаграждение мужчина обещал добиться более мягкого наказания для обвиняемого.
За вознаграждение мужчина обещал добиться более мягкого наказания для обвиняемого.
Сотрудники регионального УФСБ задержали полицейского, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила
По версии следствия, осенью 2017 года мужчина пообещал обвиняемому в тяжком преступлении, что добьется для него более мягкого наказания за вознаграждение. За свои услуги правоохранитель попросил 600 тыс. рублей. После получения денег мужчину задержали сотрудники регионального СК и УФСБ в среду, 18 октября.
Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи допросили подозреваемого и свидетелей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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