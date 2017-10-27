В Ивьевском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик, один погибший

Водитель микроавтобуса Volkswagen, выполняя обгон, выехал на встречку, где в тот момент ехал грузовик МАЗ с зерном кукурузы.

Маленькая дистанция и мокрое дорожное покрытие не позволили избежать жесткого столкновения. От удара грузовик съехал в кювет, где у него перевернулся полуприцеп с грузом. Сам тягач пострадал меньше, а его водитель не получил серьезных травм, так как был пристегнут.