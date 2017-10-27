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19:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Ивьевском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик, один погибший

Трагедия произошла вчера вечером на трассе М6 недалеко от деревни Крупли Ивьевского района.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель микроавтобуса Volkswagen, выполняя обгон, выехал на встречку, где в тот момент ехал грузовик МАЗ с зерном кукурузы.

Маленькая дистанция и мокрое дорожное покрытие не позволили избежать жесткого столкновения. От удара грузовик съехал в кювет, где у него перевернулся полуприцеп с грузом. Сам тягач пострадал меньше, а его водитель не получил серьезных травм, так как был пристегнут.

Водитель же микроавтобуса погиб на месте.

По факту аварии проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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