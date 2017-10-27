В Ивьевском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик, один погибший
Трагедия произошла вчера вечером на трассе М6 недалеко от деревни Крупли Ивьевского района.
Трагедия произошла вчера вечером на трассе М6 недалеко от деревни Крупли Ивьевского района.
Водитель микроавтобуса Volkswagen, выполняя обгон, выехал на встречку, где в тот момент ехал грузовик МАЗ с зерном кукурузы.
Маленькая дистанция и мокрое дорожное покрытие не позволили избежать жесткого столкновения. От удара грузовик съехал в кювет, где у него перевернулся полуприцеп с грузом. Сам тягач пострадал меньше, а его водитель не получил серьезных травм, так как был пристегнут.
Водитель же микроавтобуса погиб на месте.
По факту аварии проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.