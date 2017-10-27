Ташкентская милиция спасла девушку, упавшую в реку
Несчастный случай произошел 26 октября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.
Несчастный случай произошел 26 октября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники столичной милиции накануне спасли девушку, которая по неосторожности упала в речку, протекающую по территории Шайхантахурского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным ГУВД, происшествие случилось 26 октября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.
«Сотрудники милиции при несении службы на территории Шайхантахурского района столицы стали свидетелями происшествия. Мунира Хакимова 1988 года рождения по неосторожности поскользнулась и упала в речку.
В результате своевременных действий сотрудника ППС и инспектора профилактики УВД Шайхантахурского района жизнь Хакимовой была спасена, ей была оказана необходимая медицинская помощь", — отметили в
У правоохранителей возник вопрос, что делала молодая девушка на берегу реки около часа ночи.