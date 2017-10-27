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21:04 (мск), источник: Sputnik

Ташкентская милиция спасла девушку, упавшую в реку

Несчастный случай произошел 26 октября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники столичной милиции накануне спасли девушку, которая по неосторожности упала в речку, протекающую по территории Шайхантахурского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

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По данным ГУВД, происшествие случилось 26 октября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.

«Сотрудники милиции при несении службы на территории Шайхантахурского района столицы стали свидетелями происшествия. Мунира Хакимова 1988 года рождения по неосторожности поскользнулась и упала в речку.

В результате своевременных действий сотрудника ППС и инспектора профилактики УВД Шайхантахурского района жизнь Хакимовой была спасена, ей была оказана необходимая медицинская помощь", — отметили в пресс-службе ГУВД.

У правоохранителей возник вопрос, что делала молодая девушка на берегу реки около часа ночи.

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